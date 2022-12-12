деревня Малое Карасёво, деревня Малое Карасёво, Коломенский, Московская область (на 2019) — Familio

Малое Карасёво

Коломенский, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Коломенский уезд
3862Карасево малое, с. вл.при р. Шелоховке.1214157875Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Коломенский уезд, Акатьевская волость
1505. Карасево Малое, село бывшее владельческое, дворов 22, жителей 110, церковь православная, часовня

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Коломенский уезд, Акатьевская волость
Дер. Карасево малое128218Земское училище.
Имение Н-ков В. В. Лядова, при с. малом Карасеве 1282

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, город областного подчинения Коломна
40121Малое Карасёводеревня55°01'с.ш.38°38'в.д.N-37-030

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Коломенский
46738000436д Малое Карасёводеревня
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