деревня Должица, деревня Должица, Чашникский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Должица

Чашникский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Лепельский уезд, Тяпинская волость
22ДолжицадеревняДолжацкое, озероТяпинского, православногоЗазерицкому сельскому обществу2
49ДолжицапоселокДолжанское, озероТяпинского, православногоК. Р. Дзевялтовской-Гинтовт, дворянке, православной20

Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Сеннинский уезд, Лукомльская волость
3Дер. Должицапроселкеоз. ДолжицеДубровскому с. о. 4125Почаевичск. пр. 13238
106Заст. Должина (Шермелиново)трактеколодцегр. К. А. Хрептовичу-Бутеневу, п. 123Почаевичск. пр. 13238

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Чашникский район, Проземлянский сельсовет
д Должица45

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Чашникский район, Проземлянский сельсовет
д. Должица33
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