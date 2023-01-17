Капланы
Беницкая волость, Ошмянский уезд (на 1905)
- Статус
- часть существующего населённого пункта
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Копланы, ус. (Кричинского), жит. 6 (2 м. 4 ж.), дес. 10 2, у. гор. 43 в., вол. пр. 8 в., ст. кв. 14 в., ст. ж. д. Залесье 9 в.
Копланы, д., жит. 78 (37 м. 41 ж.), дес. 81, раз. см. пред.