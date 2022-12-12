посёлок Торчиловка, посёлок Торчиловка, Нежковская волость, Могилевский уезд (на 1910) — Familio

Торчиловка

Нежковская волость, Могилевский уезд (на 1910)

Статус
не существует
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Могилевский уезд, Нежковская волость
35Посел. Торчиловкапроселочнойречке ЛямничанкеИв. Жадецкому и В. Негатину, пр. и кат. 265Крюковского пр. 26
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