деревня Плаксино, деревня Плаксино, Курчатовский муниципальный район, Курская область (на 2019) — Familio

Плаксино

Курчатовский муниципальный район, Курская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Льговский уезд
1198Плаксина, д. каз. и вл.при рч. Ломне.33827137166
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Курская губерния, Курский уезд, Мало-Долженская волость
47. Плаксино, село бывшее владельческое, при речке Домне, дворов 24, жителей 164, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курская область, Курчатовский район
630833Плаксинодеревня51°43'35°44'M-36-012

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курская область, Курчатовский муниципальный район, Сельское поселение Костельцевский сельсовет
38621425166д Плаксинодеревня
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