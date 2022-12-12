деревня Демехи, деревня Демехи, Речицкий район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Демехи

Речицкий район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Минская губерния, Речицкий уезд, Ровенско-Слободская волость
747. Демехи, село бывшее владельческое, при реке Ведриче, дворов 47, жителей 289, 2 церкви православных

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Речицкий уезд, Ровенско-Слободская волость
Демехи, р. Пжд.49143331217
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Демехи, село63410643361317
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Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Речицкий район, Солтановский сельсовет
д Демехи291

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Речицкий район, Солтановский сельсовет
д. Демехи196
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