Губерля
Гайский район, Оренбургская область (на 2018)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
634Губерлинский, отр. казач. Ор. в.при ррч. Губерле и Чебакле.409567172186Церковь православная 1, школа, почтовая станция, базар еженедельно.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
475. Губерлинский, поселок казачий, при речках Губерле и Чебакле, дворов 72, жителей 422, церковь православная, школа, почтовая станция, кожевенный завод, базар еженедель Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
72020Губерлясело51°08'с.ш.57°56'в.д.M-40-032