село Губерля, село Губерля, Гайский район, Оренбургская область (на 2018) — Familio

Губерля

Гайский район, Оренбургская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Орский уезд
634Губерлинский, отр. казач. Ор. в.при ррч. Губерле и Чебакле.409567172186Церковь православная 1, школа, почтовая станция, базар еженедельно.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Орский уезд, Станичный юрт Ильинский
475. Губерлинский, поселок казачий, при речках Губерле и Чебакле, дворов 72, жителей 422, церковь православная, школа, почтовая станция, кожевенный завод, базар еженедель Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Гайский район
72020Губерлясело51°08'с.ш.57°56'в.д.M-40-032
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