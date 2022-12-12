деревня Гравери, деревня Гравери, Grāveru pagasts, Krāslavas novads (на 2021) — Familio

Гравери

Grāveru pagasts, Krāslavas novads (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Витебская губерния, Динабургский уезд, Ужвалдская волость
107. Граверы, село бывшее государственное, при озере Язынском, дворов 9, жителей 74, церковь православная

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Двинский уезд, Ужвалдская волость
178ГраверыселоЯзынок, озероГраверского, православного, Аглоньского, римско-католического и Ковалевского, старообрядческогоАпшеницкому сельскому обществу12
182Граверычастное владение при селеЯзынок, озероГраверского, православногопричту православной церкви2

Адресный реестр населённых пунктов Латвии

NosaukumsAgrāk rajonsURL
Krāslavas novads, Grāveru pagasts
Grāveriagrāk Krāslavas rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=3685

Реестр населенных пунктов Латвии 2021 года

NosaukumsKodsVeidsStatus
Krāslavas novads, Grāveru pagasts
Grāveri100137155ciemsEKS
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