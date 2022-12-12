село Кортен, село Кортен, Тараклийский район (на 2017) — Familio

Кортен

Тараклийский район (на 2017)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Бессарабская область, Бендерский уезд
389Кирютне (Кортен), болг, кол.при рч. Лунгуце.87171564581Церковь православная 1. Почтовая станция.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Бессарабская губерния, Бендерский уезд, Чадыр-Лунгская волость
289. Кирютня (Кортен), колония болгарская, при речке Лунгуце, дворов 296, жителей 1743, церковь православная, школа, 3 лавки, баз. через 2 недели по вторникам.

Список населённых пунктов Республики Молдова 2017 года

Русское названиеМолдавское название
Тараклийский район
КортенCorten
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