деревня Степаново, деревня Степаново, Степановская волость, Калязинский уезд (на 1915) — Familio

Степаново

Степановская волость, Калязинский уезд (на 1915)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Калязинский уезд
5125Степаново, д. каз.при р. Пуде.11249488
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тверская губерния, Калязинский уезд, Степановская волость
512. Степаново, деревня бывшая государственная, дворов 28, жителей 170, волостное правление (уездный город в 1 версте). В 4 верстах — церковь православная, ярмарка 15-го Показать все

Список населенных мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Калязинский уезд, Степановская волость
44Степаново37
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