деревня Федьков Починок, деревня Федьков Починок, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область (на 2019) — Familio

Федьков Починок

Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Сольвычегодский уезд
7933Федьковская, д. каз.при р. Северной Двине.1622761217Сельское управление.
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Список населенных мест Вологодской губернии 1881 года

Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Сольвычегодский уезд, Федьковская волость
Федьковская139Прав.

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Сольвычегодский уезд, Федьковская волость
1244. Федьков Починок (Носоновшина), деревня бывшая государственная, при реке Северной Двине, дворов 6, жителей 41, волостное правление (уездный город 167 в.), земская по Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Архангельская область, Верхнетоемский район
106757Федьков Починокдеревня62°01'с.ш.45°07'в.д.P-38-067

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Архангельская область, Верхнетоемский муниципальный район, Федьковское сельское поселение
11608456246д Федьков Починокдеревня
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