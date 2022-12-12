Федьков Починок
Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
7933Федьковская, д. каз.при р. Северной Двине.1622761217Сельское управление.Показать скан
Список населенных мест Вологодской губернии 1881 года
Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Федьковская139Прав.
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1244. Федьков Починок (Носоновшина), деревня бывшая государственная, при реке Северной Двине, дворов 6, жителей 41, волостное правление (уездный город 167 в.), земская по Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
106757Федьков Починокдеревня62°01'с.ш.45°07'в.д.P-38-067
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
11608456246д Федьков Починокдеревня