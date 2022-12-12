Неговка
Буда-Кошелёвский район, Гомельская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- агрогородок
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
18Дер. Неговкабольшой дор. ручьеНеговскому с. о. 111444404Церковского пр. 12140
46Фол. Неговкабольшой дор. ручьекр. Толкачеву, п. 122Церковского пр12145
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Неговка441
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
аг. Неговка196