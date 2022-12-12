село Степное Полеологово, село Степное Полеологово, Бессоновский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Степное Полеологово

Бессоновский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Пензенский уезд
74Шелдаис (Степное Переологово), д. вл.при рч. Шелдаисе.173650195178Часовня 1. Мельница.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Бессоновский район
47925Степное Полеологовосело53°19'44°57'N-38-102

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Бессоновский муниципальный район, Сельское поселение Полеологовский сельсовет
56613420101с Степное Полеологовосело
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