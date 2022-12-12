село Киселёвка, село Киселёвка, Миколаївська область (на 2018) — Familio

Киселёвка

Миколаївська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Херсонский уезд
67Киселевка (Литовская, Поляцкая), с. каз.при балке Белозерке.434390206183Временный католический молитвенный дом.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Херсонский уезд, Вавиловская волость
22. Киселевка (Поляцкое), деревня бывшая государственная, при пруде, дворов 98, жителей 558, римско-католический молитвенный дом

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Миколаївська область
А-16501Киселівкаселоцентр сільської радир-н Снігурівськийсільрада Киселівська
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