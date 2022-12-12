Ахтанизовская
Темрюкский муниципальный район, Краснодарский край (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- станица
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Списки населённых мест Кубанской области по сведениям 1882 года
№Название населённых местПоложениеВёрст от уездного городаДворовДомовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объектыНа чьей земле находится
4514Ахтанизовская станицапри Ахтанизовском лимане2521629811321019малороссыправославныеЦерковь 1. Школа мужская 1. Почтовая станция 1. Пристань нефтяного промысла 1. Барак 1. Лавок: мануфактурных 4, бакалейных 3. Ветряных мукомольных мельниц 8. Войсковой мо Показать все При Ахтанизовском лимане
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
160104Ахтанизовскаястаница45°19'00"37°06'00"L-37-099
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
3651402101ст-ца Ахтанизовская#Н/Д