станица Стодеревская, станица Стодеревская, Курский муниципальный район, Ставропольский край (на 2019) — Familio

Стодеревская

Курский муниципальный район, Ставропольский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
станица
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Терской области по сведениям 1874 года

Название населённых местПоложениеЧисло домовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Грозненский округ
697Стодеревская, каз. ст.на лев. берегу р. Терека, на почтовом тракте, из Ставр. в Грозный и Дагестан.176627664русскиеправославныеПравославная церковь.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ставропольский край, Курский район
87758Стодеревскаястаница43°44'44°50'K-38-006

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ставропольский край, Курский муниципальный район, Сельское поселение cтаница Стодеревская
7633426101ст-ца Стодеревская#Н/Д
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