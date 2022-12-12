Стодеревская
Курский муниципальный район, Ставропольский край (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- станица
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Терской области по сведениям 1874 года
№Название населённых местПоложениеЧисло домовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объекты
697Стодеревская, каз. ст.на лев. берегу р. Терека, на почтовом тракте, из Ставр. в Грозный и Дагестан.176627664русскиеправославныеПравославная церковь.Показать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
87758Стодеревскаястаница43°44'44°50'K-38-006
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
7633426101ст-ца Стодеревская#Н/Д