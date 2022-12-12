Ближнее Борисово
Кстовский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
138Борисовское, с. разновед.при колодце.152189335395Церквей православных 3.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
28. Борисовское, село бывшее владельческое, при реке Кудьме, дворов 140, жителей 673, 2 церкви православных, 2 часовни, школа, 2 ветряных мельницы, 2 лавки
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
15531Ближнее Борисовосело56°11'43°57'O-38-136
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Кстовский муниципальный район, Сельское поселение Ближнеборисовский сельсовет
22637412101с Ближнее Борисовосело