посёлок Терновая Балка, посёлок Терновая Балка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область (на 2019) — Familio

Терновая Балка

Заветинский муниципальный район, Ростовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ростовская область, Заветинский район
49126Терновая Балкапосёлок46°47'00"43°25'00"L-38-039

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ростовская область, Заветинский муниципальный район, Савдянское сельское поселение
60617445116п Терновая Балкапоселок
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