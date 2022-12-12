деревня Ново-Загарье, деревня Ново-Загарье, Павловский Посад, Московская область (на 2019) — Familio

Ново-Загарье

Павловский Посад, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Богородский уезд
642Новая, д. вл.при пруде.322230133134
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Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Богородский уезд, Новинская волость
Село Загарье (Никольское)351721Земская больница, земское училище, церковно-приходская школа, казенная винная лавка, трактир 3-го разряда и пивная.
Погость «Николо-Загарье» 35½Московско-Нижегородская железная дорога, Ореховский подъездной путь, станция Давыдово. 9Добровольная пожарная дружина, церковно-приходская школа, трактир, пивная и чайная лавки, земская больница и училище.
Имения Самарина, при с. Загарье35½9

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, город областного подчинения Павловский Посад
62199Ново-Загарьедеревня55°38'с.ш.38°45'в.д.N-37-018

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Павловский Посад
46759000296д Ново-Загарьедеревня
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