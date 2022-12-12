Ново-Загарье
Павловский Посад, Московская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
642Новая, д. вл.при пруде.322230133134Показать скан
Населённые местности Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Село Загарье (Никольское)35—1721Земская больница, земское училище, церковно-приходская школа, казенная винная лавка, трактир 3-го разряда и пивная.
Погость «Николо-Загарье» 35½Московско-Нижегородская железная дорога, Ореховский подъездной путь, станция Давыдово. 9—Добровольная пожарная дружина, церковно-приходская школа, трактир, пивная и чайная лавки, земская больница и училище.
Имения Самарина, при с. Загарье35½9—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
62199Ново-Загарьедеревня55°38'с.ш.38°45'в.д.N-37-018
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
46759000296д Ново-Загарьедеревня