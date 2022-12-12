Никольское
Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
289Никольское (Кукмары), с. вл.при рч. Пете.405042132142Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
155. Кукмор (Никольское), село бывшее владельческое, при речке Утянгушке, дворов 53, жителей 278, волостное правление (уездный город в 40 верстах), церковь православная, Показать все
Список селений Казанской губернии (1910–1914)
Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
с. Кукмор, Кукморскойсм. Никольское.Показать скан
с. Никольское, Кукморскойрусские490Показать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
189057Никольскоедеревня56°03'48°44'O-39-134
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольский муниципальный район, Большеякинское сельское поселение
92628488116д Никольскоедеревня