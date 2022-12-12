деревня Никольское, деревня Никольское, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Никольское

Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Казанский уезд
289Никольское (Кукмары), с. вл.при рч. Пете.405042132142Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Казанский уезд, Кукморская волость
155. Кукмор (Никольское), село бывшее владельческое, при речке Утянгушке, дворов 53, жителей 278, волостное правление (уездный город в 40 верстах), церковь православная, Показать все

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Казанский уезд, Кукморская волость
с. Кукмор, Кукморскойсм. Никольское.
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с. Никольское, Кукморскойрусские490
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Зеленодольский район
189057Никольскоедеревня56°03'48°44'O-39-134

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольский муниципальный район, Большеякинское сельское поселение
92628488116д Никольскоедеревня
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