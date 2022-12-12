село Верхняя Верея, село Верхняя Верея, город Выкса, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Верхняя Верея

город Выкса, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Меленковский уезд
3229Верья верхняя, д. каз.при рч. Верьи и колодцах.303046140136
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Меленковский уезд, Борковская волость
1234. Верхняя-Верья, деревня бывшая государственная, при речке Верхней-Верье, дворов 81, жителей 488, 8 дегтярн. з., постоялый двор

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, город областного значения Выкса
17719Верхняя Вереясело55°13'42°06'N-38-025

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, город Выкса
22715000116с Верхняя Вереясело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close