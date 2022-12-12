село Шептуховка, село Шептуховка, Чертковский муниципальный район, Ростовская область (на 2019) — Familio

Шептуховка

Чертковский муниципальный район, Ростовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Земля Донского войска, Донецкий округ
348Янова (Шептуховка), сл. вл.при р. Калитве.1381310081014Церковь православная 1.
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Алфавитный список населенных мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Донецкий округ, Яново-Шептуховская волость
4848Шептуховка слобода, Яново-Шептуховской волости, при реке Калитве386349220101900Волостное и сельское правление, церковь, ссудо-сберег. т-во, церковно-приходская школа, 2 вальц. мук. мел., 2 маслоб. зав.244116

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ростовская область, Чертковский район
49631Шептуховкасело49°17'00"40°20'00"M-37-105

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ростовская область, Чертковский муниципальный район, Шептуховское сельское поселение
60658456101с Шептуховкасело
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