Шептуховка
Чертковский муниципальный район, Ростовская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
348Янова (Шептуховка), сл. вл.при р. Калитве.138—1310081014Церковь православная 1.Показать скан
Алфавитный список населенных мест области Войска Донского 1915 года
№Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
4848Шептуховка слобода, Яново-Шептуховской волости, при реке Калитве386349220101900Волостное и сельское правление, церковь, ссудо-сберег. т-во, церковно-приходская школа, 2 вальц. мук. мел., 2 маслоб. зав.244116—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
49631Шептуховкасело49°17'00"40°20'00"M-37-105
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
60658456101с Шептуховкасело