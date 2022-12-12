село Новгородковка, село Новгородковка, — Familio

Новгородковка

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Таврическая губерния, Мелитопольский уезд, Эйгенфельдская волость
407. Чехоград, колония немцев, дворов 95, жителей 515, школа

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Запорізька область
А-9208Новгородківкаселоцентр сільської радир-н Мелітопольськийсільрада Новгородківська
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