деревня Ермолаевка, деревня Ермолаевка, Калачинский муниципальный район, Омская область (на 2019) — Familio

Ермолаевка

Калачинский муниципальный район, Омская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Омская область, Калачинский район
113516Ермолаевкадеревня55°05'с.ш.75°09'в.д.N-43-031

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Омская область, Калачинский муниципальный район, Ивановское сельское поселение
52618410106д Ермолаевкадеревня
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