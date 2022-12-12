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Мади-касы

Татар-Касинская волость, Козьмодемьянский уезд (на 1914)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
другой
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Козмодемьянский уезд
644Мади-касы, окол. каз.при рч. Кожважке.331242130140
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Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Козьмодемьянский уезд, Татар-Касинская волость
Мати-касы, Т.-Касинскойчуваши107
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