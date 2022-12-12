агрогородок Круговец-Калинино, агрогородок Круговец-Калинино, Добрушский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Круговец-Калинино

Добрушский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Гомельский уезд, Поповская волость
178. Круговец, село бывшее владельческое, дворов 166, жителей 1172, церковь православная, 2 лавки, 6 ярмарок

Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Гомельский уезд, Поповская волость
3Село Круговецтор. тр. бол. МохКруговецк. с. о. церк. земли178 2626 9639 6Круговецк. пр. 21757

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Добрушский район, Круговец-Калининский сельсовет
д Круговец-Калинино1010

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Добрушский район, Круговец-Калининский сельсовет
аг. Круговец-Калинино393
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close