Круговец-Калинино
Добрушский район, Гомельская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- агрогородок
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
178. Круговец, село бывшее владельческое, дворов 166, жителей 1172, церковь православная, 2 лавки, 6 ярмарок
Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
3Село Круговецтор. тр. бол. МохКруговецк. с. о. церк. земли178 2626 9639 6Круговецк. пр. 21757
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Круговец-Калинино1010
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
аг. Круговец-Калинино393