посёлок Большая Кыркыла, посёлок Большая Кыркыла, Алтайский муниципальный район, Алтайский край (на 2019) — Familio

Большая Кыркыла

Алтайский муниципальный район, Алтайский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Томской губернии на 1911 год

№№ по порядкуНаселённые местаВёрст от ТомскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияЧисло дворов
Бийский уезд, Сарасинская инородная волость
2Засел. Большая-Кыркыла6111011318

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Алтайский край, Алтайский район
153526Большая Кыркылапосёлок51°46'85°22'M-45-003

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Алтайский край, Алтайский муниципальный район, Сельское поселение Пролетарский сельсовет
1602457111п Большая Кыркыла#Н/Д
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