Хевроньино
Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3335Хевроньино, с.при р. Свири.10021289092Чудь и рус. 90—92. Церквей православных 2.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
583. Хевроньино (Хевронский погост), село бывшее государственное, при реке Свири, дворов 47, жителей 259, 2 церкви православных, часовня, школа, 4 лавки, торжок 25 и 26 д Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
32013Хевроньинодеревня60°58'34°20'P-36-117
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
41636101156д Хевроньинодеревня