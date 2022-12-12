село Делень, село Делень, Одеська область (на 2018) — Familio

Делень

Одеська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Бессарабская область, Аккерманский уезд
311Девлет-Агач, болг. кол.при колодцах и безымянной балке.107148611548Церковь православ. 1. Сельская школа. Кордон пограничной стражи.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Бессарабская губерния, Аккерманский уезд, Ивановско-Болгарская волость
133. Девлет-Агач, колония болгарская, при балке Алоны, дворов 252, жителей 1920, церковь православная, школа, 3 лавки

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Одеська область
А-16596Деленьселоцентр сільської радир-н Арцизькийсільрада Деленська
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