деревня Смолёво, деревня Смолёво, Орехово-Зуевский район, Московская область (на 2018) — Familio

Смолёво

Орехово-Зуевский район, Московская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Богородский уезд
577Смолево, д. удел.при рч. Большой Бекреневке.422055216177Раскольническая часовня 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Богородский уезд, Карповская волость
386. Смолево, деревня бывшая удельная, при речке Бекреневке, дворов 80, жителей 500, раскольническая часовня, лавка

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Богородский уезд, Карповская волость
Дер. Смолево3552294

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, Орехово-Зуевский район
46704Смолёводеревня55°35'с.ш.38°40'в.д.N-37-018
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