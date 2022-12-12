деревня Вязовицы Большие, деревня Вязовицы Большие, Тейковский район, Ивановская область (на 2018) — Familio

Вязовицы Большие

Тейковский район, Ивановская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Суздальский уезд
5333Вязовицы, д. каз.при колодцах.594306492
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Суздальский уезд, Крапивновская волость
569. Вязовица (Вязовицы), деревня бывшая государственная, дворов 32, жителей 200, кирпичный завод, ветряная мельница, маслобойня, лавка

Список населенных мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Суздальский уезд, Крапивновская волость
6224Вязовицы деревня3154591½57½3

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Тейковский район
5045Вязовицы Большиедеревня56°53'40°10'O-37-117
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