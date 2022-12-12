агрогородок Камаи, агрогородок Камаи, Поставский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Камаи

Поставский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Виленская губерния, Свенцянский уезд, Комайская волость
269. Комаи, местечко бывшее владельческое и государственное, при реке Ставке и оз Большие и Малые Комаи, дворов 28, жителей 314 и 88 мещ., в. прв. (уездный город в 35 вер Показать все

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Поставский район, Камайский сельсовет
аг Камаи773

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Поставский район, Камайский сельсовет
аг. Камаи260
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close