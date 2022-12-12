село Святотроицкое, село Святотроицкое, — Familio

Святотроицкое

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
Урицкое
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Александровский уезд
630Эйнфельд, кол. нем.при колодце.1603628217205Католический молитвенн. дом.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Мариупольский уезд, Людвигстальская волость
412. Эйхвальд, колония немцев, на равнине при колодцах, дворов 51, жителей 762, церковь римско-католическая, школа, лавка

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Запорізька область
А-46268Святотроїцькеселор-н Розівськийсільрада Карло-Лібкнехтівська
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