Карткисяк
Аскинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1025Карт-Кисяк, деревня.при рч. Аскыше.951270259265Мщ. — Мечеть 1. Училище. Мельница водяная. Пчеловодство.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
783. Карт-Кисякова, деревня бывшая государственная, при речке Аскише, дворов 98, жителей 500, мечеть
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
14Карт-Кисяк, д. при реч. Аскиш, прос. дор., х.-з. маг., мечеть, бак. лав.9225150418328Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
520799Карткисякдеревня55°57'00"56°35'00"N-40-006
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Аскинский муниципальный район, Сельское поселение Карткисяковский сельсовет
80604418101д Карткисякдеревня