деревня Карткисяк, деревня Карткисяк, Аскинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Карткисяк

Аскинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Бирский уезд
1025Карт-Кисяк, деревня.при рч. Аскыше.951270259265Мщ. — Мечеть 1. Училище. Мельница водяная. Пчеловодство.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Бирский уезд, Кубиязовская волость
783. Карт-Кисякова, деревня бывшая государственная, при речке Аскише, дворов 98, жителей 500, мечеть

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Бирский уезд, Кубиязовская волость
14Карт-Кисяк, д. при реч. Аскиш, прос. дор., х.-з. маг., мечеть, бак. лав.9225150418328Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Аскинский район
520799Карткисякдеревня55°57'00"56°35'00"N-40-006

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Аскинский муниципальный район, Сельское поселение Карткисяковский сельсовет
80604418101д Карткисякдеревня
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