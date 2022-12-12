село Райгород, село Райгород, Светлоярский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Райгород

Светлоярский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Астраханская губерния, Черноярский уезд
383Райгородок (Поновицкое), с. к.при р. Малой-Воложке, вытекающей из р. Волги.95¼станов. кварт.228873920Церковь правосл. Сельское приходское училище. Почтовая станция. Ярмарки 3.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Астраханская губерния, Черноярский уезд, Светлоярская волость
159. Райгородок (Поповицкое), село бывшее государственное, при реке Воложке, дворов 326, жителей 1793, церковь православная, школа, почтовая станция, 3 лавки, 3 ярмарки

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Светлоярский район
14212Райгородсело48°26,0' с.ш.44°55,0' в.д.M-38-126

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Светлоярский муниципальный район, Райгородское сельское поселение
18649428101с Райгородсело
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