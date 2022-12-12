Райгород
Светлоярский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
383Райгородок (Поновицкое), с. к.при р. Малой-Воложке, вытекающей из р. Волги.95¼станов. кварт.228873920Церковь правосл. Сельское приходское училище. Почтовая станция. Ярмарки 3.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
159. Райгородок (Поповицкое), село бывшее государственное, при реке Воложке, дворов 326, жителей 1793, церковь православная, школа, почтовая станция, 3 лавки, 3 ярмарки
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
14212Райгородсело48°26,0' с.ш.44°55,0' в.д.M-38-126
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
18649428101с Райгородсело