деревня Калиновка, деревня Калиновка, Покровская волость, Уфимский уезд (на 1906) — Familio

Калиновка

Покровская волость, Уфимский уезд (на 1906)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Уфимский уезд
155Калиновка (Нагаткина), деревня.при рч. Тарабердинке.5717237188Р. —
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Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Уфимский уезд, Покровская волость
10Калиновка (Нагаткина), д. при реч. Тарабердинке, бак. лав., х.-з. маг., прос. дор.57329130127Земледелие
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