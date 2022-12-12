деревня Шушелово, деревня Шушелово, Поддорский муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Шушелово

Поддорский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Псковская губерния, Порховский уезд
11084Шушелово (Ветье), погост.при рч. Ветхе.8167244440Церковь православная. Волостное правление.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Псковская губерния, Порховский уезд, Шушеловская волость
412. Шушелово, погост, волостное правление (уездный город в 81 версте), церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Поддорский район
58819Шушеловодеревня57°30'00"30°33'00"O-36-086

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Поддорский муниципальный район, Белебёлковское сельское поселение
49634402436д Шушеловодеревня
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