село Картас-Казмаляр, село Картас-Казмаляр, Магарамкентский муниципальный район, Республика Дагестан (на 2019) — Familio

Картас-Казмаляр

Магарамкентский муниципальный район, Республика Дагестан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Дагестан, Магарамкентский район
145282Картас-Казмалярсело41°49'48°25'K-39-073

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Дагестан, Магарамкентский муниципальный район, Сельское поселение село Картас-Казмаляр
82637430101с Картас-Казмалярсело
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