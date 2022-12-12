деревня Везика, деревня Везика, Шахновская волость, Новоладожский уезд (на 1913) — Familio

Везика

Шахновская волость, Новоладожский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Санкт-Петербургская губерния, Новоладожский уезд, Шахновская волость
447. Везика, деревня бывшая государственная, дворов 5, жителей 24, лавка

Алфавитный список населенных мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Новоладожский уезд, Шахновская волость
Везика мс.395 стан45114 участок45станция Шахново.
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