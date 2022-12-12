деревня Горностаевичи, деревня Горностаевичи, Свислочский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Горностаевичи

Свислочский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Гродненская губерния, Волковыский уезд, Горностаевичская волость
260. Горностаевичи, село бывшее владельческое, при реке Росси, дворов 19, жителей 228, волостное правление (уездный город в 21 версте), церковь православная, часовня, шко Показать все

Указатель населённым местностям Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Волковыский уезд, Порозовская волость
ГорностаевичиСело332322323Порозово
ГорностаевичиИмение62322323Порозово

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Свислочский район, Порозовский поссовет
д Горностаевичи216

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Свислочский район, Порозовский сельсовет
д. Горностаевичи137
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