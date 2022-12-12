село Шеланга, село Шеланга, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Шеланга

Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Свияжский уезд
1508Шеланга (Никольское), с. вл.при р. Волге.3820315600909Церковь православная 1.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Свияжский уезд, Ташевская волость
822. Шеланга (Рожественское), село бывшее владельческое, при реке Волге, дворов 239, жителей 1153, церковь православная, школа, 4 лавки, красильня, 24 толчеи, базар по че Показать все

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Свияжский уезд, Ташовская волость
с. Шеланга, Ташовскойрусские1192
Показать скан

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Верхнеуслонский район
189957Шелангасело55°32'49°00'N-39-015

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Верхнеуслонский муниципальный район, Шеланговское сельское поселение
92620475101с Шелангасело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close