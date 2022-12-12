фольварк Долгий-Лог, фольварк Долгий-Лог, Братьковичская волость, Чериковский уезд (на 1910) — Familio

Долгий-Лог

Братьковичская волость, Чериковский уезд (на 1910)

Статус
не существует
Тип
фольварк
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Чериковский уезд, Братьковичская волость
56Фол. Долгий-Логторговойреч. Деряжнедв. А. Комару, кат. 122Блудимльск. р.-к. 12646
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