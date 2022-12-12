село Нарва, село Нарва, Манский муниципальный район, Красноярский край (на 2019) — Familio

Нарва

Манский муниципальный район, Красноярский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых пунктов Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Красноярский уезд, Кияйская волость
1594Нарва, с. (п. уч. Нарва, 99 дол.), на р. Мане; церк. Троицкая [1]; шк. М. Н. Пр.36696115

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Красноярский край, Манский район
165763Нарвасело55°25'93°39'N-46-020

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Красноярский край, Манский муниципальный район, Сельское поселение Нарвинский сельсовет
4631416101с Нарва#Н/Д
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