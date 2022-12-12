село Бужин, село Бужин, Шабельницкая волость, Чигиринский уезд (на 1900) — Familio

Бужин

Шабельницкая волость, Чигиринский уезд (на 1900)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Киевская губерния, Чигиринский уезд, Шабельницкая волость
1552. Бужин, село бывшее государственное, при реке Днепре, дворов 102, жителей 686, церковь православная, школа, питейный дом

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Чигиринский уезд, Шабельницкая волость
Бужин село.
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