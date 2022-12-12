деревня Звягино, деревня Звягино, Первомайский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Звягино

Первомайский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Пошехонский уезд
5394Звягино, д. каз.при рч. Полке.3636165568
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Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Пошехонский уезд, Софроновская волость
пос. Звяга [по страх. списку: 2 дв., 2 ж. п., и 14 х. п. — к общ. IV][в списке удаленных селений]78
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Пошехонский уезд, Тарасовская волость
д. ЗвягиноIV. Кобылинское общество 733228Никольский на Ухтоме приход Погореловский приход
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Первомайский район
384037Звягинодеревня58°43'с.ш.39°32'в.д.O-37-044

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Первомайский муниципальный район, Кукобойское сельское поселение
78629435581д Звягинодеревня
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