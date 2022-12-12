деревня Шарапово, деревня Шарапово, Чехов, Московская область (на 2019) — Familio

Шарапово

Чехов, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Подольский уезд
4841Шерапово (Шаратово), д. вл.при рч. Рожае.2230123330
Показать скан

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Подольский уезд, Молодинская волость
Дер. Шарапова225321Помещичья усадьба Малышева.
Имение Е. Т. Малышева, при д. Шарапово 2655

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, город областного подчинения Чехов
40639Шараповодеревня55°14'с.ш.37°32'в.д.N-37-028

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Чехов
46784000811д Шараповодеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close