село Белавка, село Белавка, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Белавка

Воротынский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Васильский уезд
1790Белавка, с. удел.при рч. Белавке.2034112348411Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Васильский уезд, Белавская волость
785. Белавка, село бывшее удельное, при речке Белавке, дворов 130, жителей 973, волостное правление (уездный город в 20 верстах), церковь православная, 10 лавок

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Воротынский район
15826Белавкасело55°59'46°05'N-38-009

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Воротынский муниципальный район, Сельское поселение Белавский сельсовет
22621408101с Белавкасело
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