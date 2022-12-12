деревня Вяжище, деревня Вяжище, Бешенковичский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Вяжище

Бешенковичский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Витебская губерния, Лепельский уезд, Бешенвовская волость
150. Вяжище, село бывшее владельческое, при реке Двине, дворов 14, жителей 102, церковь православная

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Лепельский уезд, Бешенковичская волость
89ВяжищеселоЗападная Двина, рекаВязищского, православногоВяжищскому сельскому обществу52
91ВяжищеимениеЗападная Двина, рекаВязищского, православногопомещ. Н. Трей, двор. , прав.1

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Бешенковичский район, Соржицкий сельсовет
д Вяжище137

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Бешенковичский район, Соржицкий сельсовет
д. Вяжище105
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