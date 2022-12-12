село Владимировка, село Владимировка, Благовещенский муниципальный район, Амурская область (на 2019) — Familio

Владимировка

Благовещенский муниципальный район, Амурская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и населенные места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Амурская область, Волости, Ивановская волость
69Владимирка сел.Всех дворов: 34. 322Лошадей: 72. Рогатого скота: 122.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Амурская область, Благовещенский район
198380Владимировкасело50°18'00"127°38'00"M-52-064

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Амурская область, Благовещенский муниципальный район, Сельское поселение Усть-Ивановский сельсовет
10611438106с Владимировкасело
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