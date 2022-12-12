село Малые Чапурники, село Малые Чапурники, Светлоярский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Малые Чапурники

Светлоярский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Астраханская губерния, Черноярский уезд
386Малые Чапурники, д. к.при р. Сарпе.121¾24110392422Мечеть. Заводов 3.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Астраханская губерния, Черноярский уезд, Светлоярская волость
158. Мало-Чапуринское, село бывшее государственное, при реке Сарне, дворов 174, жителей 1150, мечеть, школа, 2 лавки

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Светлоярский район
14205Малые Чапурникисело48°27,0' с.ш.44°34,0' в.д.M-38-126

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Светлоярский муниципальный район, Большечапурниковское сельское поселение
18649404106с Малые Чапурникисело
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